Около 100 школ в Новосибирской области будут учиться в гибридном формате

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 100 школ в Новосибирской области из-за переполненности в новом учебном году будут учиться в гибридном формате, с сочетанием дистанционной и очной форм обучения. Об этом сообщил во вторник министр образования региона Сергей Федорчук.

"У нас есть школы переполненные, где очень трудно развести потоки. Для того, чтобы развести потоки, нам приходиться часть детей на короткое время, чтобы большую часть времени они учились очно, выводить на дистанционный формат. Скажем так, день самообразования. <...> Порядка 100 [таких школ в регионе]. Я могу сразу сказать, что это в основном касается города Новосибирска, буквально нескольких школ Бердска и Искитима", - сказал он в онлайн-эфире городского портала "НГС.Новосибирск".

Всего, по данным системы образования Новосибирской области, в регионе работает 976 школ. Как сообщил журналистам накануне в пресс-центре ТАСС начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев, до 40% школьников в Новосибирске сегодня учатся во вторую смену, однако он добавил, что к новому учебному году городские власти благодаря имеющемуся в школах резерву открыли 1,4 тыс. новых мест.

Рост числа учащихся школ в Новосибирской области существенно опережает темпы ввода новых общеобразовательных организаций, наиболее острой остается проблема второй смены - в 2020-2021 учебном году 76% школ в Новосибирске работали в двухсменном режиме. Всего у региона есть потребность в строительстве еще как минимум 15 объектов проектной мощностью не менее 15 тыс. мест до конца 2024 года.