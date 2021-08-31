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Военные построили пять мостов в Туве для улучшения сообщения в труднодоступных районах

Работы велись около трех месяцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Военные инженеры за три месяца завершили возведение пяти мостов через реки Моген-Бурен и Чыргаки в труднодоступных районах Тувы для улучшения транспортного сообщения. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой Центрального военного округа.

"Группировка инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации <...> завершила строительство пяти мостов через реки Моген-Бурен и Чыргаки в труднодоступных районах Республики Тыва. Работы проводились около трех месяцев", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что военные инженеры расчистили прибрежную зону от завалов, подготовили насыпную основу и установили опоры. Затем установили на них тяжелые мосты МТ-55. После торжественной церемонии по одному из мостов прошла колонна военной и гражданской техники.

В строительстве задействовали около 100 военнослужащих и более 20 единиц инженерной техники. Комплекты тяжелых мостов МТ-55 в разобранном виде доставлялись к месту возведения вертолетом Ми-26 бригады армейской авиации ЦВО.

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