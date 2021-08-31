Хабаровский край готов строить земснаряды для углубления дна Амура

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Хабаровского края готовы к организации производства земснарядов на верфях региона для углубления дна Амура, однако для этого краю необходима федеральная поддержка. Об этом заявил во вторник врио губернатора региона Михаил Дегтярев на площадке межрегионального форума "Амур - река жизни".

"Вопросы дноуглубления и полномочий. <...> Русло меняется, это связано и с регулярными паводками, и с хищническим лесопользованием, со слабым восстановлением лесов и с другими вопросами. Но земснаряды надо вернуть. Мы готовы их все построить на наших верфях в Хабаровском крае, готовы сами этим оперировать. Но здесь без передачи части полномочий нам не обойтись, потому что мы [регионы России] зайти на реку не можем", - сказал Дегтярев.

Врио губернатора подчеркнул, что власти региона намерены обратиться в федеральное правительство за финансированием проекта.

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Так, Хабаровский край в 2021 году переживает четвертую волну паводка, предыдущие прошли без значительных последствий, а во время нынешней в зону подтопления попали 52 населенных пункта в семи муниципальных образованиях. Всего подтопило 34 жилых дома, 186 приусадебных участков, 1 655 дачных участков, 488 земельных участков и 82 участка дорог.

31 августа в Хабаровске проходит первый межрегиональных форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы. Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых, участники обсуждают реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна реки Амур, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.