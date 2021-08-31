{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения рекомендует проводить контрольные в школах не чаще раза в 2,5 недели

В ведомстве уточнили, что контрольные работы не рекомендовано устраивать на первом и последнем уроках

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором выпустили методические рекомендации по систематизации контроля знаний в школах. Ведомство рекомендует проводить любые контрольные не чаще, чем раз в две с половиной недели, рассказал директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко в интервью газете "Комсомольская правда".

"При проведении любых контрольных на региональном, муниципальном, школьном уровнях необходимо избегать дублирования с федеральным уровнем. Зачем два раза с промежутком в неделю, в месяц спрашивать одно и то же? Рекомендуем проводить любые контрольные не чаще раза в две с половиной недели", - сказал Семченко.

Он добавил, что контрольные работы не рекомендовано устраивать на первом и последнем уроках. Школам следует составить единый график проведения проверочных работ на весь учебный год для того, чтобы его видели родители.

Теги
Россия
Единый день голосования
Около 1,2 млн москвичам одобрили заявки на онлайн-голосование за две недели
Еще порядка 100 тыс. заявок проверяют
Читать полностью