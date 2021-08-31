В Росводресурсах заявили, что около 80% загрязнений попадают в Амур из крупных городов

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Промышленные предприятия в крупных городах являются основным источником загрязнения реки Амур. Об этом во вторник в рамках первого международного форума, посвященного развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни" сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

"Что касается очистки, то это вполне себе решаемые задачи, особенно в отношении крупных городов. Надо понимать, что 80% загрязнений в бассейне Амура - это именно в крупных городах. Эту задачу мы должны решить в первую очередь", - сказал Кириллов.

Он отметил, что одно их решений вопроса очистки рек в городах - использование концессионных соглашений, а также отчетность и внимание к своей работе с точки зрения очистки сточных вод водоканалов, которые поставляют свои услуги.

"Понятно, с точки зрения человеческого развития, не в первую очередь задумываемся о качестве водных объектов - это всегда так было: сначала развивалась производство, промышленность и так далее, потом приходило понимание, что нужно заботиться, в том числе, о качестве окружающей среды. Сейчас как раз то самое время, когда мы это не только хорошо понимаем, но это становится нормой жизни и элементом воспитания - требования к качеству окружающей среды, как необходимого элемента комфортной жизни людей. Если мы говорим про ЖКХ, то там много сложностей с точки зрения тарифов, содержания, и надо признать, что тарифы на водоотведение в три раза меньше, чем на водоснабжение, и сам по себе бизнес по строительству очистных сооружений, если мы оторвем его от темы водоканалов, то мы найдем большое количество концессионеров и желающих", - сказал Кириллов.

В Хабаровске 31 августа проходит первый межрегиональный форум, посвященный развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов "Амур - река жизни". Цель участников форума - найти баланс между развитием экономики и сохранением природы.

Помимо вопросов реализации программы "Доступная рыба" и сохранения популяции лососевых, на форуме также обсудят реализацию нацпроекта "Экология" в регионах бассейна Амура, борьбу с паводками в разрезе проблемы сохранения экосистемы и проведение комплексных научных исследований.