Персональные помощники помогают 25 тыс. москвичей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Проект "Персональный помощник" был создан в Москве для сопровождения пациентов с подозрением на онкологические заболевания или с подтвержденным диагнозом, за год сопровождение персональных помощников получили уже свыше 25 тыс. пациентов. Об этом сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что человеку с онкологическим заболеванием на пути борьбы с болезнью очень нужна поддержка. Именно для этого год назад мы запустили уникальный проект "Персональный помощник". <...> Полгода назад проект полноценно начал работу во всех 11 округах Москвы. С тех пор количество пациентов с персональным сопровождение выросло в четыре раза и на сегодняшний день составляет уже более 25 тыс. человек", - сказала Ракова.

В настоящее время сопровождение пациентов обеспечивают 69 сотрудников. Они помогают пациенту с записью на прием к врачу или на исследования, напоминают о дате визита, контролируют правильное ведение медицинской документации и решают возникающие проблемы. Если у пациента не подтвердилось злокачественное новообразование, то он перестает быть в "зоне сопровождения" персонального помощника.

В реализации проекта помогает единая цифровая платформа здравоохранения Москвы (ЕМИАС). Благодаря электронной медицинской карте, одному из ключевых сервисов ЕМИАС, пациентам нет необходимости приносить на приемы врачей результаты анализов или исследований. Они имеют онлайн-доступ ко всей необходимой медицинской документации: к выписным эпикризам из стационаров, протоколам осмотров амбулаторных приемов, протоколам онкоконсилиумов, результатам лабораторных и инструментальных исследований (КТ, МРТ, УЗИ, флюорография и др.), включая доступ к изображениям снимков, и ко многому другому.

Благодаря ЕМИАС персональные помощники в удаленном доступе обеспечивают запись на прием к врачу и информирование пациентов по интересующим их вопросам.

"Проект реализуется в рамках нового московского стандарта оказания онкологической помощи, утвержденного в конце 2019 года. С 2020 года в Москве функционируют шесть многопрофильных онкологических центров с полным спектром клинических возможностей: диагностикой, хирургическим лечением, лучевой терапией, лекарственной терапией, диспансерным наблюдением", - напомнила Ракова.

Все этапы оказания специализированной помощи осуществляются в структуре одной медицинской организации, что позволяет сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.