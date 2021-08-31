Автора текста для "Тотального диктанта - 2022" назовут 8 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Имя автора текста для акции "Тотальный диктант" в 2022 году станет известно 8 сентября, организаторы планируют объявить его в рамках онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе просветительского проекта.

"8 сентября, в Международный день грамотности, состоится второй совместный онлайн-марафон "Тотального диктанта" и "Яндекса", он будет посвящен прошлому, настоящему и будущему русского языка. Гостями студии станут известные филологи, популяризаторы науки, специалисты в области образования, медийные персоны. Мероприятие пройдет под эгидой Года науки и технологий. Впервые в рамках онлайн-марафона организаторы акции представят автора "Тотального диктанта - 2022", - сообщили в пресс-службе.

Литературный критик Галина Юзефович проведет с автором открытое интервью в тот же день.

Марафон начнется в 14:00 по московскому времени и продлится семь часов. Зрители узнают об актуальных процессах в языке, услышат рассказы об истории изучения берестяных грамот, о сельских и городских диалектах и региональных особенностях русского языка. Трансляция онлайн-марафона пройдет на сайте проекта "Тотальный диктант", канале #Всемдиктант в Яндекс.Дзен, а также в соцсетях и на канале "Тотального диктанта" в YouTube. Кроме того, желающие смогут написать демонстрационный диктант.

"Этот марафон мы назвали "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее", в нем мы хотим показать, какие стадии изменений претерпевал русский язык, какие процессы для него постоянны, а какие - временны. Ведь чем лучше мы будем знать, как устроен язык, тем спокойнее будем относиться к разным его аспектам, тем легче нам будет повышать свой уровень грамотности и умело использовать весть спектр языковых инструментов", - приводятся в сообщении слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Автором текста для акции "Тотальный диктант" в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.