Суд отдельно рассмотрит дело в отношении топ-менеджера "Новосибирскавтодора"

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска выделил в отдельное производство дело в отношении Сергея Илюшина, арестованного ранее по делу о коррупции в Территориальном управлении автодорог (ТУАД) Новосибирской области, сообщили во вторник на сайте суда. Согласно информации на сайте АО "Новосибирскавтодор" - крупнейшей дорожно-строительной компании региона, Сергей Илюшин занимает пост директора по эксплуатации и содержанию автомобильных дорог организации.

Главу ТУАД Михаила Чуманова, его брата Игоря Листопада и представителй двух коммерческих компаний задержали 23 декабря по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

"31 августа 2021 года судом вынесено постановление о назначении на 13 сентября 2021 года предварительного слушания по делу, в связи с поступлением представления заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в соответствии со статьей 316 и главой 40.1 УПК РФ в отношении обвиняемого Илюшина С. Н., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что органами предварительного следствия Илюшин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК РФ, а именно в покушении на дачу взятки в размере 100 тыс. рублей. "При этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам", - поясняется на сайте суда.

ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" занимается обеспечением безопасного и бесперебойного движения, организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Михаил Чуманов возглавил учреждение в феврале 2018 года. АО "Новосибирскавтодор" - одна из ведущих дорожно-строительных организаций в Сибири. Компания оказывает полный комплекс работ в сфере проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и инженерных сооружений. География проектов охватывает 16 субъектов РФ. Получить комментарий компании ТАСС не удалось.