Освящение храма Святителя Алексия прошло в Москве

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Освящение храма Святителя Алексия, расположенного на территории одноименной православной больницы, прошло в Москве во вторник.

Чин Великого освящения и божественную литургию в храме совершил епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).

"Этот храм был впервые освящен в 1904 году в присутствии супругов Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны Романовых. Тогда этот храм был назван в честь Козельщанской иконы Божией Матери", - пояснили ТАСС в пресс-службе больницы.

В советские времена домовую церковь закрывали и использовали не по назначению. Первый молебен после закрытия здесь был отслужен через 70 лет - в 1992 году, когда больница постановлением правительства Москвы была преобразована в Центральную клиническую больницу Святителя Алексия, а храм - переименован в честь святителя Алексия Московского - небесного покровителя патриарха Алексия II, отметили в медицинском учреждении. Тогда было проведено малое освящение храма, в нем начались богослужения.