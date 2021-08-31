Мурашко предложил собирать данные о прививках россиян на одном ресурсе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Информацию о прохождении вакцинации россиян можно в дальнейшем систематизировать в рамках одного ресурса. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации. И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от ковида, могут собираться в одном ресурсе". - сказал он.