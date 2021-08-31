{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мурашко предложил собирать данные о прививках россиян на одном ресурсе

Речь идет не только о вакцинации от коронавируса, уточнил министр
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Информацию о прохождении вакцинации россиян можно в дальнейшем систематизировать в рамках одного ресурса. Об этом заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы сегодня уже отработали ряд механизмов, касаемых, в частности, кабинета государственных услуг. Это не только уже запись на прием к врачу, это и в том числе получение QR-кодов после вакцинации. И этот опыт работы показывает, что это очень хорошо воспринимается и очень удобно. В последующем, конечно, все данные о вакцинации, не только от ковида, могут собираться в одном ресурсе". - сказал он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
Единый день голосования
Около 1,2 млн москвичам одобрили заявки на онлайн-голосование за две недели
Еще порядка 100 тыс. заявок проверяют
Читать полностью