Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Режим работы изменится в Московском зоопарке с 1 сентября, будет сокращено время посещения. Об этом сообщается в аккаунте зоосада в Instagarm.

"Друзья! Наступает осень, сокращается световой день - и мы немного сокращаем время посещения зоопарка. С 1 сентября полюбоваться нашими обитателями можно будет с 09:00 утра до 20:00 вечера (вход закрывается в 19:00)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детский зоопарк работает в общем режиме. Контактная площадка работает с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00. Московский зоопарк работает без выходных.

С недавнего времени в зоопарке доступны для просмотра животные всех павильонов, включая слоновник.

"И самое важное - лучшее время для посещения - утро и вечер. Днем у многих животных "послеобеденный сон", особенно если тепло. Утро - время повышенной активности после сна, ожидание первых кормлений. Вечером "расхаживаются" ночные животные, например, кошки. Так что лучше выбирать время посещения с учетом ритмов наших обитателей", - подчеркивается в материале.