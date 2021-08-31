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Подростки смогут лечиться в детских онкоцентрах до 21 года

Такая мера позволит не прерывать лечение после наступления совершеннолетия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство РФ разрешило детским онкологическим центрам продолжать лечение своих пациентов до тех пор, пока им не исполнится 21 год, чтобы терапия не прерывалась в связи с необходимостью поиска новой клиники. Соответствующие изменения утверждены постановлением, подписанным премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщила во вторник пресс-служба кабмина.

"Подростки, страдающие онкологическими заболеваниями, смогут продолжать лечение в детских профильных больницах и после того, как им исполнится 18 лет. Это позволит не прерывать терапию, не терять время на поиск новой клиники и оформление документов", - говорится в сообщении.

По прежним правилам пациенты, проходящие лечение в детских онкологических клиниках, после наступления совершеннолетия должны были перейти во взрослую больницу, независимо от состояния их здоровья, этапа терапии и специфики самого заболевания. Это занимало немало времени и приводило к вынужденному прерыванию терапии, что создавало угрозу для здоровья пациентов, добавили в пресс-службе.

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