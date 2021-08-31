Росгвардия перед учебным годом проверила более 110 тыс. школ и вузов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 110 тысяч образовательных учреждений проверено росгвардейцами перед началом учебного года в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащими и сотрудниками Росгвардии в преддверии нового учебного года проверено более 110 тыс. объектов образования на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. В целях исключения неправомерного применения оружия проведены проверки его владельцев и мест его хранения", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего на обеспечение правопорядка в День знаний выйдут более 30 тыс. сотрудников и военнослужащих ведомства, а также около 20 тыс. сотрудников частных охранных организаций.