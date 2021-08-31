"Лаборатория Касперского" обнаружила всплеск онлайн-мошенничества перед учебным годом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" выявили новую волну мошенничеств в интернете, связанных с темой подготовки к учебному году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"В преддверии начала учебного года эксперты "Лаборатории Касперского" обнаружили в сети всплеск онлайн-мошенничества на тему подготовки к школе и в целом к осеннему сезону. Злоумышленники предлагают пройти опрос якобы от имени крупных магазинов, чтобы получить денежный приз", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что подобные лотереи сопровождаются заголовками "Дарим подарки к школе", "Денежные призы к 1 сентября", "Осень с подарками". Злоумышленники обещают крупную сумму выигрыша, а также предлагают пользователям поделиться ссылкой на акцию в социальных сетях или отправить ее в чаты в мессенджерах для участия в розыгрыше.

"Все схемы сводятся, по сути, к скаму. Речь идет об онлайн-мошенничестве, при котором пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение, но для его получения якобы нужно оплатить комиссию, в среднем 300 рублей. Это и есть те деньги, которые в итоге достаются злоумышленникам, жертва же не получает ничего. Если же пользователь вводит данные карты для совершения перевода, то рискует и их сохранностью", - приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Щербаковой.

Эксперты компании рекомендовали не переходить по подозрительным ссылкам в почте, соцсетях и мессенджерах, скептически относиться к сообщениям о внезапном крупном выигрыше, проверять любые сообщения о лотереях, розыгрышах и акциях на официальных сайтах магазинов.