Путин подписал указ о единовременной выплате российским военнослужащим

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате в размере 15 тыс. рублей военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов. Согласно документам, опубликованным во вторник на официальном портале правовой информации, выплата будет осуществлена в сентябре 2021 года.

Так, отмечается в одном из указов, средства из федерального бюджета будут перечислены "военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, а также курсантам военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего образования, не заключившим контракт о прохождении военной службы".

Во втором указе говорится, что выплаты также получат прокуроры, сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, и лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.

В соответствии с указами, выплаты коснутся лиц, находящихся на службе в обозначенных структурах по состоянию на 31 августа 2021 года. Они будут назначаться на основании приказов руководителей воинских частей и соответствующих федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов.

При этом данные выплаты будут защищены от списания в счет штрафов. "Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании приказов командиров [начальников, руководителей] воинских частей [организаций] федеральных органов исполнительной власти или федеральных государственных органов, а также на основании исполнительных документов и решений судов не производятся", - отмечается в указах.

В случае, если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, она может быть произведена позднее. Неполученная военнослужащим или сотрудником правоохранительных органов выплата в связи с его гибелью осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ для этих соответствующих категорий служащих.