Тему партнерства против пандемии обсудят ведущие эксперты в рамках ВЭФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участники Восточного экономического форума (ВЭФ) на сессии "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине" обсудят, каким критериям должно отвечать устойчивое здравоохранение. Мероприятие включено в тематический трек "Экономика нового времени: что изменится и что сохранится", организатором выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество".

"Сегодня в контексте накопленного опыта противодействия пандемии ответом на вызовы времени должны стать способность национальных систем здравоохранения противостоять чрезвычайным кризисам, а также устойчивое межстрановое партнерство в области разработки эффективных стратегий этого противостояния. Ключевым аспектом трансформации глобального здравоохранения сегодня являются вопросы национальной биологической безопасности не только с точки зрения предупредительных стратегий недопущения подобных катастроф, но и в сфере поиска новых векторов развития, усовершенствования механизмов, обеспечивающих всем гражданам оперативную доступность качественной медицинской помощи в любых условиях", - сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресса.

В дискуссии примут участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, глава офиса Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович, министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Квон Док Чхоль, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Государственной думы по охране здоровья Александр Петров и другие. "Участники сессии обсудят, каким критериям должно соответствовать устойчивое здравоохранение, способное отвечать принципам национальной безопасности, какой международный опыт выстраивания устойчивых систем здравоохранения является наиболее релевантным поставленным целям, какие тренды определяют развитие сотрудничества в сфере медицины блока Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также как опыт пандемии способствовал реформированию системы оказания медицинской помощи на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

"Близость Дальнего Востока к странам АТР открывает широкие возможности сотрудничества и выстраивания межстрановых связей, обмена опытом и трансфера технологий. Национальные системы здравоохранения многих стран были трансформированы для эффективного противостояния коронавирусной инфекции, лучший опыт должен масштабироваться на международном уровне, и в этом вопросе значимую роль играют такие площадки диалога, как ВЭФ", - отметил Петров, чьи слова приводит пресс-служба.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).