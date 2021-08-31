Забайкальские ламы создадут и разрушат буддийскую мандалу из песка во время ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Ламы Читинского дацана в павильоне своего региона на Восточном экономическом форуме создадут, а потом разрушат традиционную песчаную мандалу. Об этом ТАСС во вторник рассказала заместитель министра экономического развития Забайкальского края Марина Ванчикова.

Буддийская мандала - это рисунок, изображающий или символизирующий вселенную, который создается, как правило, из разноцветного песка или других сыпучих материалов. После завершения он почти сразу разрушается. Это символизирует непостоянство мира, скоротечность земного существования и учит не привязываться к материальному.

"Одним из главных "магнитов" нашего павильона в этом году станет работа над настоящей буддийской мандалой из песка. Ее на протяжении работы всего форума будут создавать ламы Читинского дацана. А по окончании форума 4 сентября, как и положено, мандала будет разрушена. На это зрелищное событие мы приглашаем всех", - рассказала Ванчикова.

Она добавила, что для посетителей улицы Дальнего Востока снаружи павильона Забайкальского края будет работать монитор, показывающий ход работы. Сама мандала будет изображать традиционный геометрический рисунок.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 российских дальневосточных регионов, где продемонстрируют достижения в различных областях. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента России в Дальневосточном федеральном округе. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.