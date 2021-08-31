Гидрометцентр предупредил о надвигающихся на Краснодарский край ливнях, грозах и граде

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ливни, шквалистый ветер до 22 м/с, гроза и град прогнозируются в Краснодарском крае с 31 августа по 3 сентября. Над Черным морем будет существовать опасность формирования смерчей, сообщает Гидрометцентр России.

"В период 10-12 часов и до конца суток 31 августа, в течение суток 1 и 2 сентября, ночью и утром 3 сентября местами в Краснодарском крае (исключая МО город-курорт Сочи) ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

По данным Гидрометцентра, также на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Также существует опасность формирования смерчей в этот период. "Над Черным морем, на участке Анапа - Магри, имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.