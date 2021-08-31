Правительство России запустило официальный Telegram-канал

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правительство России приняло решение запустить официальный Telegram-канал, чтобы граждане, которым удобнее получать информацию из соцсетей, могли "узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате". Об этом сообщается во вторник на сайте кабинета министров.

"В Telegram-канале "Правительство России" будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых кабмином, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь премьера Борис Беляков обратил внимание на то, что в соцсетях распространяется "очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она". "Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - отметил он.

На данный момент в Telegram-канале размещено три публикации. В первой содержится приветствие и информация о том, что планируется публиковать.

"Добро пожаловать на официальный канал правительства России. Здесь вы можете узнать все о работе кабмина - быстро, просто, интересно. Мы будем знакомить вас с главными событиями, ключевыми решениями, рабочими поездками председателя правительства и его заместителей, официальными комментариями, самым интересным о работе правительства в фотографиях и видео", - указано в публикации.

Следующие два сообщения дублируют новости, размещенные на официальном сайте правительства. В них сообщается о том, что автомобильно-железнодорожный паром "Генерал Черняховский" будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а также о том, что онкобольные подростки смогут продолжать лечение в профильных детских больницах до 21 года.