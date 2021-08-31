Парусник "Паллада" пришвартовался во Владивостоке после 2,5-месячного путешествия

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Учебное парусное судно "Паллада" завершило 149-й рейс, который посвятили экспедиции Витуса Беринга. Как сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственого университета (Дальрыбвтуз), который управляет парусником, судно пришвартовалось в родном порту Владивостока.

"Сегодня, 31 августа, УПС "Паллада" успешно завершило 149-й учебный рейс, посвященный 280-летию второй камчатской экспедиции российского мореплавателя Витуса Беринга. 20 июня 2021 года фрегат вышел из порта Владивосток и в течение 73 суток прошел 6,4 тыс. морских миль. За это время парусник посетил Корсаков, остров Кунашир, Петропавловск-Камчатский, Командорские острова, Анадырь, Эгвекинот, Провидение", - сообщила пресс-служба.

В каждом пункте захода организовали культурно-познавательные мероприятия, включавшие рассказ о Камчатских экспедициях Витуса Беринга, о проведенной кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, о доставке грузов во время Второй мировой войны через дальневосточные порты. Курсанты посещали памятные места в портах захода, участвовали в спортивных мероприятиях.

В экспедиции приняли участие курсанты нескольких вузов, в том числе Дальрыбвтуза, Дальневосточного мореходного училища, Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, Камчатского государственного технического университета и Керченского государственного морского технологического университетов. Всего 106 курсантов.

"Одновременно с экспедицией УПС "Паллада" завершилась и "Океанская эстафета Следственного комитета России", которая проводилась на учебном парусном судне "Паллада" в северной части Тихого океана в рамках экспедиции "Берингия-2021". Это совместное мероприятие ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз", следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тихоокеанскому флоту и участников смены Всероссийского молодежного союза "Юный следователь" в ВДЦ "Океан", которым сегодня в торжественной обстановке на борту Паллады было возвращено знамя эстафеты", - говорится в релизе.

"Палладу" построили в 1989 году. Фрегат имеет почетный статус участника крупных международных регат и морских фестивалей в Европе, Америке, Австралии и Азии, где члены экипажа всегда удостаивались высоких наград. "Паллада" также является кандидатом на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире. Оно способно идти на своих парусах со скоростью свыше 18 узлов.