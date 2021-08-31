Мизулина считает, что маркировка фейков может решить проблему их распространения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина считает, что маркировка недостоверной информации в социальных сетях может стать одним из решений проблемы распространения фейков в Рунете, она предложила провести осенью в ОП общественную дискуссию с экспертами по этому вопросу.

"Много вариантов есть регулирования проблемы фейков. Один из вариантов, который введен уже в Сингапуре и сейчас рассматривается в Южной Корее, это вопрос маркировки такого рода контента. Когда орган власти или регулятор дает предписание соцсети по маркировке такого рода контента, то есть вместе с самой публикацией недостоверной дается уведомление, что эта информация может содержать недостоверные данные, и дается ссылка на ресурс, где больше информации по этой теме и информация считается официально достоверной", - сказала Мизулина в ходе презентации статистики фейков, которая прошла в ОП во вторник.

Она отметила, что страны так называемой продвинутой демократии "очень активно критикуют правительства Сингапура и Южной Кореи, хотя сами пытаются проблему распространения фейков тем или иным образом решить". "Я полагаю, что такой вариант с маркировкой фейков социальными сетями по предписанию органов власти может быть одним из вариантов решения проблемы вместо каких-то жестких, ограничительных и принудительных мер вплоть до блокировки ресурса. Может быть, стоит нам подумать в этом направлении и провести какую-то общественную дискуссию в ОП РФ. Необходимость такая есть, нужно нам будет в осенний период обязательно это сделать с приглашением широкого круга общественных экспертов, которые этой проблемой занимаются, и с приглашением представителей IT-отрасли", - подчеркнула член ОП.

Ранее глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич сообщил ТАСС, что с начала 2021 года было выявлено 39 тыс. материалов с ложной информацией, в том числе по теме выборов, коронавируса и вакцинации. По его словам, Роскомнадзор "регулярно блокирует ресурсы, где размещается подобная информация, но фейкометы и мошенники постоянно создают новые копии сайтов, к ним также добавляются бесчисленные телеграм-каналы".