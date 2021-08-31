НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с доступностью мест в детских садах Новосибирска стабилизировалась. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщил начальник департамента образования мэрии города Рамиль Ахметгареев.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Минпросвещения о дошкольном образовании в РФ опубликовала рейтинг доступности детсадов в регионах России. Новосибирская область оказалась в числе отстающих по темпам обеспечения детей дошкольным образованием. Острее всего проблема нехватки мест в детсадах ощущается в крупнейшем муниципалитете региона - Новосибирске.

"Следует сказать о том, что все-таки некая стабилизация наступает по дошкольникам. Не хочу, чтобы неправильно мои слова поняли, там вопросов еще много остается, но в целом обеспеченность местами в дошкольных учреждениях - в большей степени я говорю о категории с трех до семи лет - выполнена", - сказал Ахметгареев.

Он добавил, что осенью число детей в возрасте от трех до семи лет, которые не получили места в детских садах, будет менее 1000. По словам чиновника, это связано с тем, что многие родители уже выбрали для посещения конкретный детский сад, однако в мэрии им предлагают альтернативные варианты. Всего в Новосибирске детские сады получили путевки более 19 тыс. детей, в 2021 году садики примут 92,8 тыс. воспитанников.

Ранее бывший полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщал, что в СФО остро стоит проблема обеспечения детей в возрасте до трех лет местами в детских садах. В октябре 2020 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов сообщал, что доступность мест в детских садах региона составляет только 50%.