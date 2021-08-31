Ученые заявили о невозможности строить полигон ТКО на одном из участков под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Строительство мусорного полигона под Новосибирском на одной из рассматриваемых площадок в районе села Плотниково недопустимо, поскольку может привести к непоправимым экологическим последствиям и нанести вред здоровью людей. К такому выводу пришли ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы института.

Компания-концессионер - группа "ВИС" до 2019 года за свой счет планировала создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в селах Верх-Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. Площадка у Раздольного была отвергнута по экологическим соображениям после протестов местных жителей. В апреле вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что ведется подготовка проекта строительства мусорного полигона, однако участок еще не выбрали. При этом власти рассматривают территорию в районе сел Жеребцово, Плотниково под Новосибирском, недалеко от села Раздольное площадью более 200 га.

"Ученые провели серию полевых и лабораторных исследований. В частности, были изучены гидрогеологические условия истоков малых рек, расположенных на территории участка или в непосредственной близости от него. В результате проведенных работ в Институте пришли к выводу: реализация проекта может привести к непоправимым экологическим последствиям и ухудшению здоровья людей, а потому крайне нежелательна", - говорится в сообщении.

Так, по данным ученых, в районе есть метеорные воды, которые могут легко просочиться в нижележащие горизонты. Такие воды проникают в том числе в слои, из которых питаются колодцы в окрестных селах. Вместе с осадками в эти слои могут попасть и вредные вещества от свалки, уверены ученые. Кроме того, данный участок имеет возвышенность со стоком в южном направлении, тогда как участок для размещения полигона ТКО следует располагать на ровной территории.

Вместе с этим на территории предполагаемого участка расположены истоки двух малых рек - Ярская и Боровая. А в непосредственной близости берут свое начало еще две реки, что также недопустимо согласно правилам размещения полигонов. Также, глубина залегания первого от поверхности водоносного горизонта на территории участка в некоторых местах не превышает трех метров. Согласно правилам, это расстояние должно составлять не менее двух м, что не может быть реализовано с учетом необходимости создания котлована для захоронения ТКО.

"Реализация проекта приведет к необратимым последствиям - прежде всего, к загрязнению подземных вод верхнедевонского водоносного горизонта, который используется для питьевого водоснабжения <...>. Кроме того, будут загрязнены поверхностные воды рек Ярская, Боровая, Малая Издревая и Гнутиха. Это притоки реки Иня, ниже по течению впадающей в реку Обь, где расположен один из водозаборов города Новосибирска", - отмечается в сообщении.

О ситуации

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые предложила рабочая группа.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. т твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.