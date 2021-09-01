Выступление Дениса Проценко на марафоне "Новое знание". Трансляция завершена

ТАСС/II марафон "Новое знание"

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко принял участие в просветительском марафоне "Новое знание".

Проценко выступил на открытом уроке на тему "Современная медицина. Что нужно знать и уметь, чтобы быть высококлассным врачом".

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября. В рамках мероприятия запланировано выступление более 150 спикеров, среди которых выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.