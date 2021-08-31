Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,97

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник снизился до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В последний день июля показатель был немного выше - 0,99. При этом почти весь последний месяц он держался ниже единицы, превысив ее только 1-2 августа.

Сейчас индикатор превышает единицу только в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся - Самарской области, где он составил 1,01.

В Воронежской, Иркутской и Ростовской областях коэффициент равен 1, в Московской и Свердловской - 0,99, в Нижегородской области и Красноярском крае - 0,98, в Москве - 0,97. В Санкт-Петербурге показатель ожидаемо резко снизился и составил 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.