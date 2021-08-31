В России выявили менее 18 000 заразившихся коронавирусом за сутки впервые с 23 июня

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 813, впервые с 23 июня оно оказалось менее 18 000. Общее количество инфицированных увеличилось до 6 918 965, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,26%.

В частности, за сутки было выявлено 758 случаев заражения в Московской области, 516 - в Свердловской области, 481 - в Ростовской области, 474 - в Пермском крае, 463 - в Воронежской области. В настоящее время в России продолжают лечение 554 687 человек.

Число летальных исходов возросло на 795 против 792 днем ранее. Всего от инфекции умерли 183 224 пациента.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,65%, следует из данных штаба.