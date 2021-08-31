В Петербурге выявили 513 случаев заражения ковидом, это минимум с 10 октября 2020 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге за сутки выявили 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное значение с 10 октября 2020 года. Всего с начала пандемии зарегистрировали 576 343 заболевших, сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее в регионе было выявлено 549 случаев заражения.

За сутки по выздоровлению выписали 1 366 пациентов, всего вылечились 552 760. Число летальных исходов за сутки составило 31. Всего с начала пандемии умерли 20 583 человека.

В настоящее время продолжают лечение 3 000 человек.