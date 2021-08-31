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Пандемия COVID-19
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В Москве зафиксировали 44 смерти от коронавируса за сутки. Это минимум с 1 марта

Днем ранее в столице зарегистрировали 50 летальных исходов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Число умерших из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 44. Это минимум с 1 марта, следует из опубликованных во вторник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекции.

Днем ранее в столице зарегистрировали 50 летальных исходов, всего с начала пандемии - 27 445 (1,75% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось на 1 162 против 1 424 днем ранее, до 1 567 538. В относительном выражении прирост составил 0,07%.

За сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 1 914 пациентов, за все время вылечились 1 446 708. В настоящее время в столице болеют 93 385 человек.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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