Около 10 тыс. деревьев высадят на Ямале в рамках всероссийской акции "Сохраним лес"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) высадят около 10 тыс. саженцев деревьев в начале осени во время акции "Сохраним лес". Акция стартовала с Ямальского района, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Ямал присоединился к масштабной экологической акции "Сохраним лес". В сентябре в 21 муниципалитете региона высадят около 10 тыс. деревьев. Первым муниципалитетом, где прошла акция, стал Ямальский район, на днях в Салемале и Мысе Каменном высадили более 1 500 саженцев ольховника и березы. Еще больше деревьев высадят в сентябре в остальных поселках района", - говорится в сообщении.

Деревья планируется высаживать на территориях школ и в общественных пространствах.

Впервые всероссийская акция "Сохраним лес" была проведена в 2019 году. Она реализуется в рамках национального проекта "Экология". За два года ее участники высадили более 82 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".