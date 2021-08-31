Бесплатный велопрокат стал доступен участникам "Активного долголетия" в Подмосковье

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Участники проекта "Активное долголетие" в Московской области могут бесплатно воспользоваться велопрокатом, такая возможность у пенсионеров есть в 13 городских округах, а до конца сентября прокаты появятся почти во всех районах. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"Участники губернаторского проекта "Активное долголетие" могут воспользоваться бесплатным велопрокатом. Сегодня это доступно в учреждениях социального обслуживания, парках и зонах отдыха в 13 городских округах. А к концу сентября такие прокаты появятся почти в каждом районе", - сказал заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, чьи слова приводятся в сообщении.

Она отметила, что пенсионеры Подмосковья уже могут воспользоваться велопрокатом в Клину, Королеве, Мытищах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Пушкине, Солнечногорске, Балашихе, Егорьевске, Кашире, Коломне, Ивантеевке и Серпухове.

"Для участников проекта "Активное долголетие" открывается все больше возможностей. Помимо бесплатных занятий и экскурсий активным пенсионерам доступна спортивная инфраструктура. Велопрогулка - это отличная возможность провести время на свежем воздухе с пользой", - добавила Каклюгина.