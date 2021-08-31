Пилота вертолета, совершившего жесткую посадку в Красноярском крае, приговорили к штрафу

ТАСС, 31 августа. Пилота вертолета Ми-8АМТ, совершившего жесткую посадку в аэропорту Байкита на севере Красноярского края в декабре 2019 года, приговорили к штрафу в размере 100 тыс. рублей за нарушение правил эксплуатации воздушного суда. Об этом говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Байкита (Эвенкийский район) 25 декабря 2019 года. В результате инцидента пострадали 16 человек, семеро из них госпитализировали. Погибших не было.

"Осужден командир воздушного судна за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). <…> Приговором Байкитского районного суда Красноярского края командир воздушного судна признан виновным <...>, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что пилот принял решение о полете в условиях заснеженных площадок и попал в снежный вихрь, после чего совершил жесткую посадку. Двум пассажирам был причинен тяжкий вред здоровью, а собственнику борта - ущерб в размере 300 млн рублей, так как вертолет не подлежал восстановлению.

Вертолет авиакомпании "КрасАвиа" совершал перелет из Байкита на нефтяное месторождение. На борту находились 24 человека, в том числе три члена экипажа.