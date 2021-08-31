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Забайкалье будет готово к ревакцинации от коронавируса с 6 сентября

Как уточнил вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев, записаться на повторную вакцинацию можно будет с 1 сентября

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Министерство Забайкальского края с 6 сентября будет готово организовать ревакцинацию населения от коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

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"Минздрав Забайкальского края готов приступить к ревакцинации с 6 сентября. Повторная вакцинация будет доступна для жителей региона, кто прошел первую более полугода назад", - говорится в сообщении.

Как уточнил вице-премьер регионального правительства Андрей Гурулев, записаться на повторную вакцинацию можно будет со среды, 1 сентября. По последним данным, первым компонентом вакцины от коронавируса в Забайкалье привит 317 301 человек, вторым компонентом - 284 145 жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 80% взрослого населения, это порядка 633 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце августа Роспотребнадзор впервые за семь недель зарегистрировал снижение заболеваемости. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировали 63 958 случаев заражения, в том числе 179 - за последние сутки. Выписали 55 935 человек, 1 301 пациент умер. Запретили банкеты и свадьбы, а рестораны и кафе могут работать только с 9:00 до 23:00. Также действует обязательный масочный режим для всех жителей.

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РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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