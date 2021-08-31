Рязанский считает, что нельзя отменять запрет на продажу никотиновых пэков в России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что отменять запрет на продажу в России никотиновых пэков ни в коем случае нельзя, это будет шагом назад с точки зрения формирования здорового образа жизни населения.

По данным газеты "Коммерсантъ", табачные компании пытаются отменить введенный в 2021 году запрет на продажу в России никотиновых пэков - подушечек с экстрактом никотина. Производители намерены обратиться в Евразийскую экономическую комиссию и к органам власти стран - членов ЕАЭС, чтобы легализовать продукт на уровне союза, обозначив ограничения по содержанию никотина, запрет на продажу несовершеннолетним и рекламу, а также ввести акциз, пишет издание.

"Я считаю, что этого допускать нельзя, это шаг назад по отношению к выполнению требований Стратегии [формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года] и требований ВОЗ. Я уверен, что министерство здравоохранения не пойдет на эти меры, тем более ВОЗ только-только отметила работу России в этом плане", - сказал Рязанский во вторник ТАСС.

Ранее Минздрав России был удостоен награды Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за вклад в борьбу с табакокурением. Распространенность потребления табака среди взрослых россиян снизилась с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020 году.