{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выступление Сергея Шойгу на марафоне "Новое знание". Видеотрансляция

Министр обороны выступает с открытым уроком на тему "Современная армия. Что нужно знать о людях, чья профессия - Родину Защищать"

II марафон "Новое знание"

Министр обороны России Сергей Шойгу принимает участие в открытом уроке в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Тема его выступления - "Современная армия. Что нужно знать о людях, чья профессия - Родину Защищать".

Второй федеральный просветительский марафон "Новое знание" проходит с 1 по 3 сентября. Ожидается, что в его рамках выступят более 150 лекторов, среди которых выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Новые сообщения ↑
Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
Росприроднадзор выявил превышения выбросов на заводе в Рязани после жалоб жителей
Анализ проб воздуха в нескольких населенных пунктах Рязанского района выявил, что превышения ПДК уровня сероводорода достигало 3,5 раз, аммиака - 1,7 раз
Читать полностью