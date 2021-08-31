Более полумиллиона человек посетили площадки гастрономической ярмарки "Лето в городе"

МОСКВА, 31 августа./ТАСС/.Площадки гастрономической ярмарки, которая проходила в Москве с 29 июля по 29 августа, посетили более полумиллиона человек. Об этом сообщили во вторник в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В Москве завершилась гастрономическая ярмарка "Лето в городе". Ее посетили более полумиллиона жителей и гостей города. В течение месяца, с 29 июля по 29 августа, на 19 столичных площадках работали 142 ресторанных и торговых шале, где все желающие могли попробовать и купить оригинальные блюда разных кухонь мира и отведать необычные десерты", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка, проект "Лето в городе" расширил полюбившийся москвичам формат ярмарочной торговли.

"За месяц было продано более 50 тыс. порций мороженого, свыше 24 тыс. порций десертов, а также различного авторского варенья и других блюд", - сказал Немерюк.

На ярмарочных площадках работали скейт-парки - их посетили более 23,6 тыс. человек, а также карусели, на которых прокатились свыше 99 тыс. посетителей.

"В центре Москвы работали две площадки - на Тверской площади и площади Революции. Остальные 17 - в районах столицы. Торговля продолжится и дальше, но уже в рамках фестиваля "Цветочный джем", который стартует в Москве 1 сентября и продлится ровно месяц", - говорится в сообщении.