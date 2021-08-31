Власти Липецкой области компенсируют сиротам аренду жилья до получения ими собственного

ЛИПЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Власти Липецкой области с нового года будут компенсировать детям-сиротам аренду жилья до момента выдачи им положенного по закону жилья от государства. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Новая мера поддержки для детей-сирот появится в регионе: они смогут получать компенсацию за найм, если им приходится снимать жилье в ожидании получения своего собственного", - сказал Артамонов, отметив, что в действие новый порядок вступит с 1 января 2022 года.

Глава областной администрации напомнил в этой связи, что всего в регионе сейчас проживают свыше 1,7 тыс. детей-сирот, для которых право на получение жилья уже наступило. "Обеспечение жильем детей-сирот - на особом контроле власти, однако приобретение благоустроенного жилья требует времени, и чтобы поддержать ожидающих своей очереди, мы предложили ввести новую социальную меру", - продолжил Артамонов.

Как ожидается, ежемесячную компенсацию расходов за найм жилья предоставят при одновременном соблюдении двух условий: право на предоставление жилого помещения уже наступило, а договор найма заключили в Липецкой области в соответствии с законом. В пресс-службе региональной администрации заметили, что размер компенсации зависит от фактических затрат, но не может превышать 8 тыс. рублей если речь идет про жилье в Липецке или Ельце. "Для арендующих жилье в других населенных пунктах области максимальный размер компенсации составит не более 5 тыс. рублей", - пояснили в пресс-службе.

Оформляется новая мера поддержки в любом МФЦ или в управлении соцзащиты по месту заключения договора найма.