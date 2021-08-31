В РФПИ заявили, что Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в начале года, новых поставок не планируется, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Словакия использовала всю имеющуюся вакцину "Спутник V" из партии, поставленной в страну в начале года. Дополнительные поставки в рамках контракта не планируются. Против вакцины "Спутник V" в Словакии была организована информационная кампания, ставшая частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, несмотря на то, что высочайшие эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены в ходе клинических исследований и реального использования по всему миру", - отметили в фонде.

В частности, как сообщили в РФПИ, качество поступившей в Словакию партии было дополнительно подтверждено в Венгрии в сертифицированной в Европейском союзе лаборатории.

"Следует отметить, что в Венгрии, где более миллиона человек привились "Спутником V" в рамках массовой кампании по вакцинации, спрос на российскую вакцину превышал объем, поставленный в страну", - сообщил фонд.

Ранее сегодня Минздрав Словакии сообщил, что страна прекращает во вторник использование российской вакциной против коронавируса "Спутник V".

В Словакии начали применять "Спутник V" 7 июня. Регистрация желающих сделать прививку была завершена 30 июня. Привиться им выразили желание более 15 тыс. жителей республики, включая вице-премьера и главу Минфина Игора Матовича.

Покупка незарегистрированной в Евросоюзе вакцины, недовольство чем выразила, в частности, президент Словакии Зузана Чапутова, вызвала правительственный кризис в республике и привела к отставке Матовича с поста премьера, который переместился в кресло министра финансов.

Словакия получила от РФ 200 тыс. доз вакцины, но решила использовать только 40 тыс. из них. Минздрав республики примерно полтора месяца назад проинформировал, что Россия выкупила 160 тыс. доз препарата по той же цене, за которую он был продан - $9,95 за дозу.