В Крыму разрешили проведение фестиваля "Таврида.Арт" с участием не более 6 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Власти Крыма внесли поправки в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса, разрешив проведение фестиваля "Таврида.АРТ" с 8 по 12 сентября с общим числом участников не более 6 тыс. человек.

В Москве минимум смертей от ковида с 5 апреля. Главное о коронавирусе за 30 августа

Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта 2020 года, ограничения регулируются поправками в соответствующий указ главы региона.

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение в период с 6 по 13 сентября 2021 года VII Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Пара-Крым" на базе Центра спорта "Эволюция", на проведение в период с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля "Таврида.АРТ" с общим количеством участников не более 6 тыс. человек", - говорится в тексте документа, опубликованного во вторник на сайте правительства региона.

Поправками также разрешается проведение торжественных линеек 1 сентября для учеников первых, 9-х и 11-х классов с участием родителей. Для учащихся вторых-10-х классов праздничные мероприятия пройдут без участия родителей в кабинетах или на открытом воздухе.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 70 тыс. человек, выздоровели более 60 тыс., умерли более 2 тыс. пациентов.

Продление ограничений

В пресс-службе главы Крыма также сообщили, что "до 1 октября 2021 года пролонгирована приостановка деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (хостелы)".

Кроме того, до 1 октября продлили запрет на работу развлекательных центров и других заведений, в том числе детских досуговых и развлекательных организаций в выходные и праздничные дни. "Также запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий в период с 23:00 до 08:00. Исключение составляют заведения общепита, где показатель охвата персонала однократной иммунизацией против новой коронавирусной инфекции составляет 100%, и при условии предоставления Министерству экономического развития РК круглосуточного доступа в режиме онлайн к камерам видеонаблюдения", - отмечается в сообщении.

На территории Симферопольского, Бахчисарайского, Джанкойского районов, Ялты, Алушты, Феодосии, Судака, Джанкоя и Бахчисарая работа аттракционов, аквапарков, развлекательных центров запрещена один раз в неделю по четвергам для проведения генеральной уборки и дезинфекции.

"Также до 1 октября для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняются условия оказания услуг по организации культурно-досуговых мероприятий (театров, кинотеатров, цирков, концертных организаций, культурно-досуговых учреждений), при которых заполняемость зала должна быть до 75% от общего количества посадочных мест", - сообщается в пресс-релизе.

По данным Минздрава Крыма, всего с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 70 тыс. человек, выздоровели более 60 тыс., умерли более 2 тыс. пациентов.

О "Тавриде.Арт"

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. Он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят арт-резиденцию "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года. Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование".

Организаторы фестиваля "Таврида.АРТ", который пройдет в Крыму с 8 по 12 сентября, намерены ввести на его площадке строжайшие антиковидные меры и рассчитывают, что их применение в будущем позволит безопасно проводить массовые мероприятия в период пандемии, а также будет способствовать восстановлению ивент-индустрии. По данным пресс-службы фестиваля, в дни "Таврида.АРТ" пройдет около 320 мероприятий.