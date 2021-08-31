Песков: правоохранители должны реагировать, если "Мужское государство" нарушает закон

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы должны реагировать на действия движения "Мужское государство", если в них есть нарушения закона. Такое мнение в беседе с журналистами во вторник высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если там есть какие-то действия, ведущие к нарушению закона, и если есть соответствующие заявления, то, конечно, органы должны отреагировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к деятельности движения "Мужское государство".

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в Кремле видели сообщения СМИ об угрозах женщинам, исходящих от активистов движения. Однако он подчеркнул, что этот вопрос не является прерогативой администрации президента, по его словам, этой темой должны заниматься исключительно органы правопорядка и полиция.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что основатель националистического движения "Мужское государство" Владислав Поздняков заявил об атаке на сеть доставки ресторанов "Тануки". Возмущение активиста вызвали фотографии с темнокожим мужчиной, а также посты, которые, по его мнению, пропагандируют ЛГБТ-движение. Кроме того, в СМИ были публикации о жизни девушек, ставших жертвами травли со стороны активистов движения.