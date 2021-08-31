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Песков заявил, что Путин обладает необходимым для защиты от ковида уровнем антител

При этом представитель Кремля не стал уточнять, по какой методике определялись показатели

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин благодаря вакцинации обладает уровнем антител, достаточным для защиты от коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы вас можем заверить, что президент активно работает, и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал уточнять, по какой методике определялись показатели.

Пескова также спросили, не планируют ли об этом рассказать врачи Путина. "У нас нет такой практики. Информация о состоянии здоровья президента является непубличной информацией", - отреагировал пресс-секретарь.

Представитель Кремля также не стал говорить о том, насколько часто глава государства сдает ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусу. "Настолько, насколько это целесообразно с точки зрения врачей", - сказал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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