Температура выше 30 градусов держалась в Москве 23 дня летом 2021 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жаркая погода с температурой выше 30 градусов держалась в Москве 23 дня за лето 2021 года. Такое количество жарких дней уступает только летним сезонам 2010 и 1972 годов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"Количество жарких дней с температурой больше 30 градусов - их было в Москве 23. В мае - два дня, в июне - восемь, в июле - 11, в августе - два. Эта характеристика уступает только 2010 году, когда было больше 40 дней с температурой выше 30 градусов, и 1972 году - тогда было 24 дня", - сказал он.

Средняя дневная температура в июне держалась на отметке 26,1 градуса. Аналогичная ситуация и с июлем - температура средняя дневная 27,7, в августе - 24,4. "Это очень высокие температуры", - подчеркнул Вильфанд, добавив, что температура опускалась ниже 20 градусов днем всего шесть раз.

По расчетам, которые проведены до 30 августа, нынешнее лето в Москве, по всей видимости, будет на втором месте в ранге самых жарких сезонов, отметил Вильфанд. "Либо поделит второе или третье место с 1972 годом. Самое жаркое лето будет принадлежать 2010 году", - сказал он.

В целом лето 2021 года было жарким, резюмировал Вильфанд. На всей территории страны не было ни одного региона, где температурный фон опустился бы ниже нормы. "Вполне возможно, что в районе Новосибирска температура будет на одну десятую ниже нормы. Но еще должны пройти сутки. И, конечно, нужно будет корректировать все другие значения. Детальный анализ того, что произошло на территории нашей страны за август и все лето, появится несколько позже", - заключил он.