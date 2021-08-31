Метеоролог предупредил о залповых дождях и грозах в ЦФО с 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. В Центральной России 1 сентября выпадет более 1/3 месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве погодное меню-раскладка будет такое: в ночь с 31 августа на 1 сентября скажется влияние теплого сектора циклона, из-за чего небо начнут затягивать многоярусные слоистые облака, станет накрапывать мелкий дождь, температура воздуха 15-17 [градусов] тепла. Утро ожидается хмурое, дождь немного усилится, ветер южной четверти 3-8 м/с, чуть потеплеет - до 18 градусов. После полудня станет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый мощными "шапками" кучево-дождевых облаков. Такие клубящиеся облака, как правило, всегда "выстреливают" залповыми ливнями и артиллерийской канонадой прощальных гроз, на юго-востоке и востоке Подмосковья, а также в отдельных районах соседних Рязанской, Владимирской и Тульской областей - даже с вероятностью очагового града", - сказал он.

По его словам, в столице до обеда выпадет 13 мм осадков, а до 21 часа - еще 10 мм. Таким образом, общее суточное количество осадков составит до 20-25 мм, что чуть более 1/3 всего сентябрьского объема влаги или 2-2,5 ведра дождевой воды на метр квадратный поверхности земли. "К исходу Дня знаний ветры развернутся на северо-западные румбы, открывая путь октябрьскому холоду. 2 сентября москвичи проснутся уже в условиях настоящей осени", - заключил он.