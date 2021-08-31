Росатом запустил программу подготовки специалистов для Якутии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росатом начал подготовку специалистов для атомной станции малой мощности в Якутии. С 1 сентября в двух ведущих вузах России - МИФИ и Нижегородском государственном техническом университете - начнут целевое обучение студенты из Якутии, сообщается во вторник на официальном информационном портале правительства Республики Саха (Якутия) - Якутия-Daily.

Как пишет издание, это стало возможным благодаря программе целевого обучения, реализуемой госкорпорацией "Росатом". "После обучения по целевому набору якутские студенты будут получать опыт на действующих атомных станциях, а после сооружения атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга в 2028 будут трудоустроены на ней. Данная программа реализуется для того, чтобы местные кадры принимали непосредственное участие в развитии атомной энергетики в Якутии", - приводятся на портале слова Святослава Пиха, представителя компании "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом), занимающейся проектом сооружения атомной станции в Якутии.

Целевое обучение студентов будет вестись в МИФИ (специалитет) и в Нижегородском государственном техническом университете (магистратура). В 2021 году по этим программа отправились учиться четыре жителя Якутии, все они по окончании вузов будут трудоустроены на атомной станции. В будущем планируется расширение целевого набора.

Проект строительства АСММ в поселке Усть-Куйга Усть-Янского улуса разрабатывается в рамках заключенного в сентябре 2019 года соглашения между Якутией и госкорпорацией "Росатом". По предварительным прогнозам, в период строительства атомной станции создадут до 700 новых рабочих мест, в период ее эксплуатации - до 300 новых рабочих мест. Строительство станции предполагается начать в 2024 году. Большая часть изыскательских работ на площадке сооружения станции завершилась 22 июня 2021 года в поселке Усть-Куйга провели общественные слушания по материалам оценки воздействия проекта на окружающую среду.

В основе проекта сооружения АСММ в Якутии - референтная технология Росатома с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота. На сегодняшний день аналогичные реакторы установили на флагманском ледоколе нового поколения "Арктика", обслуживающем Северный морской путь. Еще шесть установок "РИТМ-200" установят на строящихся ледоколах проекта 22220.