Популяция стерляди в Волге в Нижегородской области выросла в 10 раз за последние годы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Выпуск мальков краснокнижной стерляди позволил увеличить популяцию рыбы в Волге в Нижегородской области в 10 раз, сообщил во вторник заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин во время выпуска мальков в реку.

"За последние годы это краснокнижная рыба и в Нижегородской области, а Сурская популяция в Красную книгу Российской Федерации входит, у нас была 0,03% [популяции] этой рыбы в нашей реке, а сегодня увеличилось в 10 раз", - сказал Бетин.

Как рассказала ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Михаил Иваник, 31 августа в Волгу в Нижнем Новгороде выпустили около 50 тыс. мальков, за последние два года выпустили около 350 тыс. мальков.

"Мы за последние два года выпустили 350 тыс. молоди стерляди и сегодня 50 тыс. мальков. Мы будем наращивать воспроизводство водно-биологических ресурсов и стараться, чтобы в Волге была хорошая рыба стерлядь", - сказал Иваник.

Он добавил, что агентство при выпуске рыбы в реки и водоемы следует рекомендациям. "У нас есть отраслевая наука, которая дает рекомендации. В частности, что касается Оки и Волги, рекомендация выпускать преимущественно стерлядь", - сказал заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству.

По данным сайта Красной книги России, еще 70 лет назад этот подвид осетровых был многочисленным. Негативная тенденция отмечается последние десятилетия, главная причина - загрязнение окружающей среды, в частности водоемов. Статус рыбы - исчезающая.