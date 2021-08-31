Синоптик предупредил о дефицит осадков в сентябре в нескольких регионах России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дефицит осадков в сентябре прогнозируется на юге Урала, Западной Сибири, Красноярского края и в Хакасии. На остальной территории страны количество осадков будет около нормы в течение месяца, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дефицит [осадков], хороший дефицит, будет в южной половине Урала, на юге Западной Сибири, а там самые густо населенные регионы, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край, на юге Красноярского края и Хакасии", - сообщил он на онлайн-конференции в Москве во вторник.

По словам Вильфанда, на остальной территории России количество осадков в сентябре будет около нормы.