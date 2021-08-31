Число вузов в рейтинге "Три миссии университета" увеличилось на 150 в 2021 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Количество вузов, представленных в глобальном рейтинге "Три миссии университета", увеличилось в 2021 году до 1 650 с 1 500 годом ранее. Лидером среди вузов РФ стал Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, который поднялся с 21-го места на 19-е, сообщили ТАСС в пресс-службе рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика).

"Число вузов, представленных в глобальном рейтинге "Три миссии университета", увеличилось в 2021 году до 1 650 с 1 500 годом ранее. По этому параметру рейтинг является самым представительным в мире. В список лучших вошли вузы из 97 стран. Россия сохранила позиции в тройке мировых лидеров по представленности в рейтинге (112 университетов), уступив лишь США и Китаю (239 и 144 университета соответственно)", - сообщили в пресс-службе.

Возглавили рейтинг, как и год назад, Гарвард и Массачусетский технологический институт (MIT), следом идут Кембридж, Оксфорд и Университетский колледж Лондона. Среди вузов Азии наилучшие показатели продемонстрировали Токийский университет (12-е место) и Пекинский университет (15-е место). Лучшим вузом в Австралии и Океании признан Университет Мельбурна (40-е место), в Латинской Америке - Национальный автономный университет Мексики (117-е место), в Африке - Университет Кейптауна (161-е место).

В рейтинг вошли вузы из 39 субъектов РФ. Наибольшее количество сильных вузов сосредоточено в Москве - 33 университета, далее идут Санкт-Петербург (11 вузов), Томская область и Татарстан (по пять университетов), Самарская область (четыре вуза).

В топ-100 рейтинга представлены три российских участника - Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (19-е место), Санкт-Петербургский государственный университет (36-е место) и МФТИ (44-е место).

"Рейтинг "Три миссии университета" зарекомендовал себя как надежный инструмент, показывающий реальные позиции российских университетов на фоне их глобальных конкурентов. Пользующийся растущим авторитетом в международном академическом сообществе рейтинг "Три миссии университета" в 2021 году получил официальное признание правительства России - рейтинг учитывается при отборе зарубежных образовательных и научных организаций, чьи дипломы не нужно подтверждать в России, кроме того, рейтинг включен в госпрограмму "Научно-технологическое развитие РФ", - отметил президент Российского союза ректоров (РСР), ректор МГУ Виктор Садовничий, слова которого приводятся в сообщении.

Результаты

Ведущие университеты России впервые превзошли среднемировой уровень по показателю "доля иностранных студентов". По данным рейтинга прошлого года Россия отставала от среднего результата участников рейтинга - 11,3% против 11,4%. Исследование 2021 года зафиксировало рост популярности российских вузов среди иностранцев, показатель у России составил 11,9% против 11,7% в среднем по миру.

Кроме того, отмечают авторы рейтинга, активное развитие онлайн-курсов привело к тому, что сегодня результат российских университетов на 43% выше среднемирового. В частности, Россия опережает Великобританию, Канаду и Францию по взвешенному количеству курсов на ведущих платформах, уступая только Китаю и США.

Россия лишилась одного из традиционных конкурентных преимуществ, которое заключалось в высокой кадровой обеспеченности университетов, добавляют авторы рейтинга. Если еще год назад российские участники рейтинга превосходили конкурентов по численности сотрудников в расчете на студента - 0,110 у России и 0,100 по всем участникам рейтинга, то теперь результат РФ ниже среднемирового - 0,109 в России и 0,112 в мире.

Составители отмечают, что в последние годы растет востребованность публикаций российских ученых, это стало возможным благодаря форсированию развития научных исследований. Так, сегодня нормализованная цитируемость по российскому сегменту рейтинга составила в среднем 0,49, тогда как годом ранее - 0,45. Средний показатель всех вузов-участников рейтинга "Три миссии университета" тоже вырос, увеличившись до 1,00 с 0,95 в прошлом году. Несмотря на улучшение, результат России по глобальной цитируемости по-прежнему ниже среднемирового уровня. По темпам прироста Россия уступила Китаю и Турции, но при этом опередила Японию и Францию.

"В 2021 году РСР инициировал масштабные обсуждения методологии. Оператор рейтинга получил и проанализировал 201 предложение, поступившее от 49 организаций. В результате в методику был внесен ряд изменений, инициированных академическим сообществом. Так, кардинально увеличено количество учитываемых платформ массовых открытых онлайн-курсов (с 2 до 54), значительно расширен круг анализируемых академических премий (с 16 до 30), пересмотрены весовые коэффициенты ряда показателей рейтинга", - сообщил генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов, советник президента РСР Дмитрий Гришанков.

О рейтинге

Рейтинг впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Его методология прошла общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 вузов. Для составления рейтинга используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные (включая публичные отчеты университетов), а также на данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Формирование списка инициировано Российским союзом ректоров в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Оператор рейтинга - Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры. Поддержку проекта осуществляет провайдер библиометрических данных Clarivate Analytics.

Пилотная версия Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" была опубликована в декабре 2017 года, вторая версия рейтинга - в ноябре 2018 года, третья - в сентябре 2019 года, четвертая - в августе 2020 года и пятая - в августе 2021 года. Рейтинг успешно прошел независимый аудит компании "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", входящей в глобальную сеть PwC.