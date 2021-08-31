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Суд снизил штраф экс-главе УМВД Тюменской области на 1 млн рублей по делу о коррупции

Ему предстоит выплатить 2,6 млн рублей

ТЮМЕНЬ, 31 августа. /ТАСС/. Тюменский областной суд смягчил наказание бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову о получении им взятки в крупном размере, снизив сумму штрафа на 1 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее Алтынов был приговорен к штрафу в размере 3,6 млн рублей, ему запрещено в течение пяти лет занимать государственные должности. Кроме того, суд лишил бывшего начальника УМВД звания "генерал-майор полиции". "Суд смягчил размер штрафа Алтынову с 3,6 млн до 2,6 млн рублей", - сообщили в суде.

Обвинение просило назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа на 4,2 млн рублей.

Юрий Алтынов был задержан 21 ноября 2019 года в связи с расследованием уголовных дел в отношении заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Тюменской области Дмитрия Габова и директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис", руководителя тюменского филиала байк-клуба "Ночные волки" Валерия Калалба. Алтынов обвинялся в получении взятки в крупном размере (ст. 290 УК РФ).

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