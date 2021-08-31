Суд в Липецке отложил рассмотрение жалоб экс-сенатора на штрафы за ДТП

ТАСС, 31 августа. Во вторник суд в Липецке отложил рассмотрение двух жалоб экс-сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королева на штрафы, которые ему были назначены за ДТП, совершенные в мае 2021 года. Заседания назначены на 15 сентября, сообщила ТАСС пресс-секретарь Липецкого областного суда Юлия Дружинина.

"Адвокат заявил ходатайство о переносе судебных заседаний. Рассмотрение отложено на 15 сентября. Заседания назначены на 12:00 и 12:30", - сказала Дружинина.

Как сообщалось, Королев был трижды оштрафован за ДТП на 5 тыс. рублей по двум статьям - ст. 12.33 КоАП РФ ("Повреждение дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений") и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ ("Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения"). Он не согласился со штрафами и решил их обжаловать, все три дела находятся в Левобережном районном суде Липецка. Суд 16 августа оставил без удовлетворения жалобу на один из штрафов, рассмотрение еще двух заявлний было назначено на 31 августа.

В полицию Липецка 13 мая 2021 года поступило сообщение о том, что на улицах города замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор Липецкой области Олег Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов после этого обратился в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Совет Федерации 23 июня досрочно прекратил полномочия Королева, который ранее написал соответствующее заявление по состоянию здоровья.

По семи ДТП, совершенных Королевым 13 мая, он трижды оштрафован на 5 тыс. рублей, по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Оставление водителем места ДТП") и по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является") оштрафован на 1 тыс. рублей и дважды лишен права управления транспортным средством на один год, а по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения") оштрафован на 30 тыс. рублей и лишен права управления транспортным средством на 1,5 года.