Губернатор Смоленской области получил серьезную травму ноги во время игры в баскетбол

ТАСС, 31 августа. Губернатор Смоленской области Алексей Островский проходит лечение в одной из больниц Смоленска из-за перелома правой ноги. Серьезную травму он получил во время игры в баскетбол. Главе региона сделали две операции, предстоит третья, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор получил сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав. По словам врачей, это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что третья операция, которую сделают губернатору, самая сложная.

На период отсутствия Островского обязанности главы региона исполняет заместитель губернатора Юрий Свириденков.