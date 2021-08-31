В Ингушетии впервые заключили соцконтракты с 622 семьями для снижения уровня бедности

МАГАС, 31 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены к 2030 году снизить уровень бедности до 13,1%, который на сегодняшний день составляет 35,1%. Для достижения показателя в регионе впервые заключили соцконтракты с 622 семьями, сообщил ТАСС министр труда и занятости региона Хаджибекир Муталиев.

По данным Минтруда России по итогам 2020 года в России числилось 17,8 млн граждан с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.

"Начиная с 2021 года, оказывается государственная соцпомощь на основании социального контракта, который должен поддержать доходы семьи и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе, уже с апреля по август такая помощь оказана 622 семьям на общую сумму 47,2 млн рублей. То есть в рамках соцконтракта получатель должен повысить доходы своей семьи, в том числе путем реализации той или иной продукции при осуществлении индивидуальной предпринимательской деятельности либо ведения личного подсобного хозяйства. Также предусмотрено осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации", - сказал Муталиев.

По его словам, мероприятия реализуются в рамках подпрограммы "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ингушетии" госпрограммы республики "Социальная поддержка и содействие занятости населения".

"Комиссией Госсовета России по направлению "Социальная политика" установлен порядок определения целевого значения показателя "Уровень бедности" на период по 2030 года включительно и его целевые показатели, согласно которым для Ингушетии установлены следующие целевые показатели по снижению уровня бедности: 2021 год - 35,1 %, 2022 год - 31,9 %, 2023 год - 28,9 %, 2024 год - 26,1 %, а к 2030 году показатель планируется снизить до 13,1 %", - добавил министр.

Муталиев также отметил, что в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии региону, Ингушетия получила более 220 млн рублей с учетом софинансирования из регионального бюджета. При этом, на 2022 год планируется увеличение финансирования до 256 млн рублей.